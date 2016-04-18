Захист Александрова та Єрофєєва ще не визначився, чи подаватиме апеляцію на вирок суду
Захист російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва ще не визначився, чи подаватиме апеляцію на вирок суду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив адвокат Александрова Валентин Рибін.
“Нам тільки що лише оголосили вирок, і поки ми не маємо копії вироку на руках. Немає перекладеного вироку в мого підзахисного. Тому говорити про апеляцію чи про будь-які інші дії ми зможемо лише тоді, коли отримаємо вирок, вивчимо його та розглянемо перспективи його оскарження”, - сказав Рибін.
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За словами адвоката, згідно з нормами кримінально-процесуального права, в захисту є 30 днів для подачі апеляції.
“Ми можемо впродовж 30 днів обдумувати, визначатися зі своєю позицією”, - сказав Рибін.
Як повідомляв УНІАН, Александрова та Єрофєєва засуджено до 14 років позбавлення волі кожного з конфіскацією майна. Вирок сьогодні, 18 квітня, виніс Голосіївський райсуд Києва.