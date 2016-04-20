У Мінську попередили бойовиків: проведення 9 травня "параду військової техніки" у Донецьку буде грубим порушенням

Про це повідомила прес-секретар представника України у Тристоронньої контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання групи.

"Напередодні святкування 9 травня ми попереджаємо представників окремих районів Донецької та Луганської областей: проведення так званого параду військової техніки у Донецьку буде прямим і грубим порушенням Мінських угод. Відповідно до домовленостей все озброєння має бути відведено з лінії зіткнення у місця постійної дислокації, і це відведення має бути підтверджене співробітниками СММ ОБСЄ", - написала прес-секретар Кучми.

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"Поки тривають обстріли, неможливий прогрес у вирішенні політичних питань. Вибори на Донбасі можуть пройти після припинення вогню, виведення іноземних військових підрозділів, відновлення контролю за українсько-російським кордоном, за участю українських партій і українських ЗМІ", - зазначила вона.

"Через постійні обстріли сапери не можуть завершити роботи з розмінування на половині з 12 узгоджених ділянок, які знаходяться як уздовж лінії зіткнення, так на самій лінії зіткнення", - заявила Оліфер.