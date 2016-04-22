30 років самотності після Чорнобиля: як живе той, хто залишився у зоні відчуження (фоторепортаж)

15:44, 22 квітня 2016
Суспільство
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26 квітня виповниться 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.

REUTERS

90-річний Іван Шаманок живе в Білоруському селі Тульговичі в зоні відчуження. Дідусь каже, що секрет його довгожительства у тому, щоб не залишати місце, де ти народився, навіть якщо воно заражене радіацією. Репортаж про його життя опублікувало агентство Reuters.

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26 квітня виповниться 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. В ніч аварії реактор четвертого енергоблоку вибухнув і викинув радіоактивні речовини на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Потужність вибуху порівнюють з трьома сотнями Хіросім.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС, звана також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною — заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га.

Іван Шаманок живе в білоруському селі Тульговичі
Іван Шаманок живе в білоруському селі Тульговичі /  © Reuters
Іван Шаманок живе в білоруському селі Тульговичи
Іван Шаманок живе в білоруському селі Тульговичи /  © Reuters
Колодязь біля будинку у Тульговичах
Колодязь біля будинку у Тульговичах /  © Reuters
Іван Шаманок доглядає за домашньою худобою у Тульговичах в зоні відчуження
Іван Шаманок доглядає за домашньою худобою у Тульговичах в зоні відчуження /  © Reuters
Веранда будинку в зоні відчуження
Веранда будинку в зоні відчуження /  © Reuters
Кладовище в Тульговичах
Кладовище в Тульговичах /  © Reuters
Сімейні фотографії у його будинку
Сімейні фотографії у його будинку /  © Reuters
Іван годує своїх свиней у хліві
Іван годує своїх свиней у хліві /  © Reuters
Вітальня і образи в хаті Івана в селі
Вітальня і образи в хаті Івана в селі /  © Reuters
У селі в більшості будинків забиті вікна
У селі в більшості будинків забиті вікна /  © Reuters
Іван готує їжу на печі
Іван готує їжу на печі /  © Reuters
Іван Шаманок голиться у своїй хаті в зоні відчуження
Іван Шаманок голиться у своїй хаті в зоні відчуження /  © Reuters
Кухня в хаті Івана Шаманка
Кухня в хаті Івана Шаманка /  © Reuters
Кухня і піч у хаті Івана Шаманка
Кухня і піч у хаті Івана Шаманка /  © Reuters
Пес Івана ''Босий''
Пес Івана "Босий" /  © Reuters
В хаті немає окремої ванної
В хаті немає окремої ванної /  © Reuters
Іван Шаманок сидить на лавці біля своєї хати
Іван Шаманок сидить на лавці біля своєї хати /  © Reuters

Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року глава Мінекології Ігор Шевченко заявляв, що міністерство планує скоротити територію Чорнобильської зони відчуження з 30 до 10 кілометрів навколо зупиненої атомної станції.

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