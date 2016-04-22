30 років самотності після Чорнобиля: як живе той, хто залишився у зоні відчуження (фоторепортаж)

90-річний Іван Шаманок живе в Білоруському селі Тульговичі в зоні відчуження. Дідусь каже, що секрет його довгожительства у тому, щоб не залишати місце, де ти народився, навіть якщо воно заражене радіацією. Репортаж про його життя опублікувало агентство Reuters.

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26 квітня виповниться 30 років з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. В ніч аварії реактор четвертого енергоблоку вибухнув і викинув радіоактивні речовини на північну частину України, а також Білорусь, Прибалтику, Польщу, Швецію, Фінляндію і цілий ряд інших країн. Потужність вибуху порівнюють з трьома сотнями Хіросім.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС, звана також Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною — заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га.

Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року глава Мінекології Ігор Шевченко заявляв, що міністерство планує скоротити територію Чорнобильської зони відчуження з 30 до 10 кілометрів навколо зупиненої атомної станції.

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