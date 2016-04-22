У центрі Києва невідомі в масках викрали у чоловіка сумку з 2 мільйонами гривень

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, за попередньою інформацією, подія сталася біля торгівельного центру.

Потерпілий повідомив, що коли він знаходився у своєму автомобілі, до нього підбігли троє невідомих у масках та забрали сумку із грішми. Нападники розбили бокове вікно автівки.

Чоловік намагався зупинити протиправні дії зловмисників, але вони бризнули йому в обличчя газовим балончиком. У цей момент гроші, які лежали на задньому сидінні автомобіля, вкрали.

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Зі слів свідків події, нападники втекли з місця події автомобілем Mazda сріблястого кольору.

Працівники поліції встановлюють всі обставини вчинення правопорушення. Слідчим відділом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення і затримання нападників.

На затримання причетних до вчинення правопорушення осіб орієнтовано всі наряди поліції.