Газпром і Туркменістан домовилися про ринкову ціну на газ

В рамках робочого візиту делегації ВАТ «Газпром» на чолі з головою Правління Олексієм МІЛЛЕРОМ до Туркменістану відбулася зустріч з Президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, під час якої було підписано угоду про принципи ціноутворення на туркменський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

Як зазначив О.МІЛЛЕР: «Зафіксовані в угоді домовленості про ринкові принципи ціноутворення в рамках довгострокового контракту на закупівлю газу в Туркменістані стали ще одним значущим кроком у розвитку нашої співпраці».

Крім того, підписано угоду про участь «Газпрому» в інвестиційних проектах у газовій сфері на території Туркменістану. Як сказав О.МІЛЛЕР: «Досягнуто домовленості про фінансування та будівництво «Газпромом» нових магістральних газопроводів зі сходу країни, облаштуванні родовищ і про збільшення потужності туркменської ділянки Прикаспійського газопроводу до 30 млрд. куб. м. «Газпром» візьме участь у його будівництві».

Під час візиту сторони також домовилися про будівництво в Ашхабаді офісної будівлі для представництва «Газпрому» та будівлі для філії Російського державного університету нафти та газу ім. І.М. Губкіна.

За підсумками зустрічі сторони відзначили, що партнерство «Газпрому» та Туркменістану виходить на принципово новий рівень, і висловили впевненість в успішній реалізації всіх спільних проектів.

Довідка УНІАН. Угоду про співпрацю в газовій галузі на 25 років було підписано Росією і Туркменістаном 10 квітня 2003 року. У рамках угоди ТОВ «Газпром експорт» (100% дочірнє товариство ВАТ «Газпром») і ДТК «Туркменнафтогаз» уклали довгостроковий контракт купівлі-продажу туркменського природного газу на період дії угоди.

Постачання туркменського газу здійснюється через систему транзитних газопроводів «Середня Азія - Центр», які проходять через території Узбекистану, Казахстану та Росії. Відповідно до міжурядових угод «Газпром» забезпечує транзит туркменського газу територією Росії в Україну. Крім того, в рамках середньострокових контрактів «Газпром» виконує функції оператора транзиту туркменського газу територією Узбекистану та Казахстану.

12 травня 2007 року Президенти Росії, Казахстану й Туркменістану підписали спільну декларацію про будівництво Прикаспійського газопроводу.

20 грудня 2007 року уряди Росії, Казахстану й Туркменістану підписали Угоду про будівництво Прикаспійського газопроводу.

Мета будівництва газопроводу - транспортування природного газу з родовищ Каспійського моря та інших родовищ на територіях Туркменістану й Республіки Казахстан на територію Російської Федерації.

Передбачуваний об`єм транспортування газу Прикаспійським газопроводом становитиме до 10 млрд. куб. м на рік з Туркменістану; до 10 млрд. куб. м на рік з Казахстану.