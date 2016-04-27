На Великдень порядок у Дніпропетровській області забезпечуватимуть 3 тисячі поліцейських
15:45, 27 квітня 2016Суспільство
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На Великдень за порядком в області стежитимуть 3 тисячі поліцейських. Із 30 квітня вони переходять у посилений режим роботи, працюватимуть цілодобово.
Наряди поліцейських працюватимуть у місцях найбільшого скупчення людей / УНІАН
Як повідомляє управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської ОДА.
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"Планується, що на Великдень церкви області відвідають понад мільйон мешканців. Правоохоронці переходять на посилений режим роботи вже з 30 квітня. За порядком на Дніпропетровщині стежитимуть 3 тисячі поліцейських", – зазначили в управлінні.
Як зазначається, наряди поліцейських працюватимуть у місцях найбільшого скупчення людей, поблизу всіх церков та храмів. Їх в області понад 800.
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