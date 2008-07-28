У Донецьку судять ”чорного трансплантолога”

Ізраїльський хірург Михайло ЗІС, якого обвинувачують в незаконній трансплантації донорських органів, прибув сьогодні до Ворошиловського районного суду Донецька на чергове слухання справи.

Як повідомили УНІАН у суді, сьогоднішнє засідання у даній справі мало відбутися об 11.00, проте через неявку постраждалих воно перенесено орієнтовно на 14.00.

М.ЗІС проходить у справі як підозрюваний і перебуває під вартою, але 4 травня рішенням Ворошиловського райсуду його було звільнено під заставу в 17 тис. грн.

За інформацією правоохоронців Донецька, вони не сподівалися, що хірург законослухняно прийде на засідання суду.

Довідка УНІАН. 12 жовтня 2007 року в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що в Донецьку співробітниками міліції було затримано доктора М.ЗІСА - одного з фігурантів справи про незаконну трансплантацію людських органів, яку розслідували спільно ізраїльські та українські правоохоронці.

За повідомленням ЗМІ, 16 грудня 2007 р. суд в Ізраїлі оголосив вирок двом спільникам М.ЗІСА. Суд встановив, що осуджені Мухаммад ДЖЕТ і Хассан ЗАХАЛКЕ шляхом шантажу і вимагання поставляли на операції в Україні донорів нирок.

18 грудня 2007 р. Апеляційний суд Донецька виніс ухвалу про етапування М.ЗІСА до Молдови.

М.ЗІС обвинувачується за ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інший незаконний договір щодо людини).

У МВС України не виключали, що відпущений судом під заставу М.ЗІС може не з’явитися до суду і переховуватися від слідства.

Заступник начальника Департаменту з боротьби з торгівлею людьми МВС України Олег ПОПЛАВСЬКИЙ повідомив, що, за інформацією, що є у слідства, М.ЗІС не проводив на території України операції з трансплантації органів, а, ймовірно, давав консультації та допомагав підбирати клієнтів.