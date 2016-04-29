Організатори "Євробачення" вибачилися за ілюстрацію заборони прапорів конкретними прикладами

Відповідну заяву оприлюднено на офіційній сторінці Європейського мовного союзу в Facebook.

"Організатори розуміють і визнають чутливість представлення набору прапорів організацій і територій, кожна з яких має різну природу. Організатори приносять вибачення всім, хто почуває себе ображеним цим списком", - сказано в ньому.

ЄМС звернувся до концертного залу Stockholm Globe Arena та агенції з продажу квитків AXS з проханням негайно видалити документ, який включає в себе приклади прапорів, а також опублікувати замість нього офіційний документ без таких прикладів.

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Зазначимо, що на даний момент, незважаючи на цей заклик, документ доступний на сайті Stockholm Globe Arena із зазначенням списку заборонених прапорів.

Серед них значаться прапори Косова, Нагірного Карабаху, Країни Басків, Палестини, Криму, "ДНР", Північного Кіпру, Придністров'я, а також національний прапор кримських татар. Особливо підкреслюється заборона на прапор "Ісламської держави".

У формальній частині повідомлення йдеться про заборону, зокрема, на регіональні прапори, прапори спірних територій, прапори комерційного змісту, прапори з образливим або дискримінаційним змістом, а також прапори з написами не англійською мовою.

При цьому, крім прапорів країн-учасниць та інших країн-членів ООН, глядачам дозволені "райдужні прапори" (що є символом ЛГБТ-спільноти).

Зазначається, що заборонені прапори (банери) у глядачів будуть відбирати без повернення, а самих глядачів можуть видаляти з концерту.

Рішення, зокрема, викликало дискусію в Україні, оскільки на "Євробаченні-2016" її буде представляти кримська татарка Джамала з піснею "1944" про депортації цього народу з Криму.

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