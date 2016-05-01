У Житомирі виготовили та зібрали для вояків АТО найбільший великодній кошик в Україні (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед церемонією освячення кошика на Новому бульварі у Великодньому містечку розповів начальник управління культури Житомирської міської ради Олег Рогов.

За його словами, у Житомирі в рамках відзначення великодніх свят народними умільцями виготовлено найбільший в Україні великодній кошик діаметром 2,5 метри та висотою у 2 метри 85 см.

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Представили кошик на пасхальному майданчику у Великодньому містечку. Кошик наповнений 1 тис. великодніх пасок та близько 50 кг м'ясних виробів.

Священики освятили кошик та його вміст, після чого його відправлять бійцям в АТО.

"Паски і ковбасні вироби ми надішлемо нашим землякам у зону АТО — 95 окремій аеромобільній бригаді та 26 бердичівській бригаді",- сказав Рогов.

Він також уточнив, що вміст кошика безкоштовно надали житомирські підприємства. Представники Книги рекордів України зареєстрували рекорд.