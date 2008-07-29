Італійці хочуть збудувати тунель під Дніпром

Група італійських будівельних компаній ConsorzioLeonardo надала Міністерству транспорту і зв`язку пропозиції щодо будівництва першого в Україні тунелю під р. Дніпро, яке розглядається як альтернатива будівництву Південного моста.

Як повідомляє прес-служба Мінтрансзв’язку, 25 липня відбулася чергова зустріч заступника міністра транспорту і зв`язку Вадима ГУРЖОСА, керівників проектних інститутів “Укргіпродор” і “Союзтранспроект” з президентом і представниками групи італійських будівельних компаній ConsorzioLeonardo.

Як зазначають в міністерстві, представлена презентація містить певні технічні характеристики тунелю і попередні приблизні розрахунки. Відповідно до наданої фахівцями ConsorzioLeonardo інформації, 2-рівневий тунель складатиметься з п`яти смуг, що дозволятиме автомобілям рухатися з максимальною швидкістю 100 км/год. і забезпечить пропускну спроможність 170,4 тис. автомобілів на добу. Загальна довжина тунелю становитиме приблизно 7 тисяч метрів.

Розробники презентації відзначили, що будівництво саме тунелю матиме ряд переваг перед будівництвом моста, оскільки забезпечить велику пропускну спроможність і не впливатиме на річкове судноплавство і панорамний вид міста. Крім того, вартість будівництва (за попередніми розрахунками) і обслуговування тунелю менше, ніж моста.

За словами представників ConsorzioLeonardo, існує можливість 50% або 100% залучення інвестицій будівельної компанії на концесійних засадах.

Як зазначив В.ГУРЖОС, міністерство обов`язково вивчить цю пропозицію. “Для подальшого розгляду питання будівництва тунелю необхідно здійснити ТЕО такого проекту і порівняти його з проектом будівництва моста”, - сказав заступник міністра.

Нагадаємо, будівництво Південного моста або альтернативного тунелю, відповідно до проектної документації, є частиною Великої кільцевої автомобільної дороги.

Кабінет міністрів розпорядженням від 22 лютого 2008 р. №326-р затвердив Генеральний напрям проходження Великої кільцевої дороги навколо Києва. Протяжність дорогі - 213 км, з яких буде реконструйовано 65 км існуючої траси (вширшки від 4 до 6 смуг руху) і побудовано 168 км нової автотраси. Дорога проляже на відстані 27-41 км від центру Києва. Траса проходитиме територією восьми районів Київської області.

Будівництво дороги планується здійснити в три етапи. Початок будівництва заплановано на 2008 рік, завершення будівництва - на 2015 рік. Орієнтовна вартість будівництва - 25,3 млрд. грн.

Перші два етапи будівництва планується завершити до 2012 року - до Євро-2012, а потім будувати північні ділянки дороги. Впродовж 2008 року проект має бути розроблено, на розгляд Кабміну необхідно подати ТЕО, проекти і титули будівель (за чергами) кільцевої дороги. Крім того, необхідно розробити проект Закону України “Про особливості проектування, будівництва, фінансування і відчуження земельних ділянок для Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Київ". Також планується розробити зміни до відповідного законодавства, підготувати зміни до Держбюджету-2008, передбачивши фінансування.

Довідка УНІАН. ConsorzioLeonardo є найбільшою групою компаній в Італії, які мають значний досвід проектування і будівництва автомобільних доріг, мостів, тунелів тощо. До складу групи входять такі будівельні організації, як Impregilo, Ghella, Maire, Seli, Trevi.