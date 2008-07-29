Україна випередила УРСР у виробництві м'яса птиці

Вперше за роки незалежності Україна цього року повністю забезпечена вітчизняним м`ясом птиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова Ради директорів Асоціації "Союз птахівників України" Олександр БАКУМЕНКО.

"Вперше цього року Україна повністю буде забезпечена вітчизняним м`ясом птиці. Ми виробимо мільйон тонн продукції", - сказав він.

За словами О.БАКУМЕНКА, українські птахівники перевищили обсяги вирощування птиці, які мала Україна в кращі роки Радянського Союзу. "У кращі роки Радянського Союзу, це в 89-90 роках, Україна виробляла 850 тис. тонн. Ми вже вийшли вище за ті обсяги, що виробляли в кращі часи СРСР", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні, станом на 1 червня цього року, поголів`я птиці у всіх категоріях господарств зросло на 3,4% або на 6 млн. 42 тис. голів порівняно з 1 червня 2007 р. - до 184 млн. 143 тис. голів.

За даними Держкомстату, в 2007 році виробництво м`яса і субпродуктів харчових домашньої птиці, свіжих або охолоджених, становило 433 тис. тонн, що на 36,4% вище ніж у 2006 році. У грудні виробництво даної продукції становило 51,1 тис. тонн, що на 26,7% вище за листопад 2007 року і на 69,7% вище за грудень 2006 року.

У 2007 році виробництво м`яса і субпродуктів харчових домашньої птиці, морожених, становило 84,2 тис. тонн, що на 4,8% менше ніж у 2006 р. У грудні виробництво даної продукції становило 6,8 тис. тонн, що на 17% нижче за листопад 2007 року і на 26,6% нижче за грудень 2006 року.