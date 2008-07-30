Україна не відмовиться від японських грошей на «Бориспіль»

Україна не відмовлятиметься від японського кредиту, і його кошти й надалі буде спрямовано на будівництво терміналу в аеропорту «Бориспіль». Про це прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету Міністрів.

В ексклюзивному коментарі УНІАН прем`єр зазначила, що уряду не планував відмовлятися від кредиту, а просто розглядалася можливість використовувати кошти кредиту, зокрема, для добудови окружної дороги в Миколаївській області.

«Ми не збиралися відмовлятися від кредиту, ми просто хотіли використовувати його в іншому напрямі. Коли ми подивилися, що робити цього не можна, то, безумовно, ми використовуватимемо кошти кредиту для будівництва терміналу… Кредит діятиме», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» за кошти японського кредиту, і має намір залучити до будівництва приватного інвестора. За його словами, попри те, що тендер проведено і японський банк погодився з тим, що компанія Dogus виграла тендер з будівництва терміналу, було ухвалене урядове рішення будувати цей термінал за рахунок приватних інвестицій.

«Ми провели цього тижня цілу серію консультацій в уряді й дійшли висновку, що діятимемо відповідно до концепції (розвитку аеропортів - УНІАН), тобто термінали будуватимуть приватні компанії й експлуатуватимуть", - сказав міністр.

Раніше, 4 липня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що вважає за необхідне переспрямувати кошти японського кредиту, призначеного для аеропорту «Бориспіль», на завершення будівництва окружної дороги в Миколаєві.

Тим часом у Посольстві Японії в Україні були здивовані такими заявами, і заявили про необхідність обговорити це питання з представниками Мінтрансу.

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 23 липня 2008 р. №1000-р затвердив проект будівництва термінального комплексу в Державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Як наголошується в документі, затверджений проект "Будівництво термінального комплексу "D" в міжнародному аеропорту "Бориспіль" подано Міністерством транспорту і зв`язку і розроблено ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" спільно з компаніями "Japan airport consultants ins", підприємством з іноземними інвестиціями "Тебодін-Україна" і ТОВ “Київавіапроект".

Довідка УНІАН. Будівництво терміналу "D" передбачається за рахунок коштів японської кредитної лінії, яка становить 178 млн. дол. (75%). Зобов`язання аеропорту “Бориспіль” щодо будівництва нового терміналу - 60 млн. дол. (25%).

29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України та Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» на термін 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. єн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль” офіційно оголосило про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту будівництва нового термінального комплексу аеропорту. Закінчити будівництво планують до кінця 2010 р. Пропускна спроможність будівлі пасажирського терміналу першої фази будівництва становитиме 1500 пас./год/пік.

Тим часом, у липні ц.р. було визначено переможця тендеру на будівництво цього терміналу - турецьку групу «Dogus/Alarko/YAD», контракт з нею мав підписати банк JBIC.