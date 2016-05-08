Порошенко: у складі Червоної армії воювали майже 130 тисяч українських жінок

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час акції «Перша хвилина миру» у День пам’яті та примирення сьогодні в музеї історії України у Другій світовій війні.

«Нинішній День пам’яті та примирення глибоко символічно поєднується із Днем матері», - заявив він.

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«Лише у складі Червоної армії воювали майже 130 тисяч українських жінок. Визначною була їхня роль і у радянських партизанських загонах,і в українському підпіллі», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко подякував ветеранам Другої світової війни за самопожертву в ім’я перемоги над нацизмом. Порошенко нагадав, що українці воювали проти нацизму у складі Червоної армії та радянських партизанських загонів, в лавах УПА, у військових з’єднаннях країн антигітлерівської коаліції та європейських рухах опору.