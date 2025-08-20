Росія має новий БпЛА з LTE-зв’язком та віддаленим керуванням: в ГУР розповіли деталі

Цей дрон ворог зараз активно застосовує на різних напрямках фронту, близько половини його компонентів виготовлена в Китаї.

Українська розвідка опублікува інформацію про новий БпЛА росіян з LTE-зв’язком та можливістю віддаленого керування, який ворог активно зараз застосовує на різних напрямках фронту.

Згідно з повідомлення в Telegram, майже половина компонентів безпілотника виготовлена в Китаї (модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення, кварцовий генератор).

ГУР публікує 3D-модель, складові та компоненти нового БпЛА в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions.

Як зазначається, цей БПЛА може використовуватися як розвідувальний або ударний дрон, а також як хибна ціль для перевантаження української ППО.

Дана модифікація обладнана камерою та двома LTE-модемами, які дозволяють передавати відео в реальному часі або в записі через мобільні базові станції, а також отримувати команди для коригування курсу.

В ударній версії камера (за умови зміни кута огляду) та віддалене керування можуть використовуватись для наведення на ціль оператором за принципом FPV.

Конструктивно безпілотник має фюзеляж типу "дельта-крило", подібний до Shahed-131 (гєрань-1), але дещо менший. Навігація здійснюється завадозахищеною системою супутникового позиціонування з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar.

Двигун DLE встановлений у носовій частині фюзеляжу, що робить дрон найбільш подібним до баражуючого боєприпасу "італмас" виробництва російської zala group.

Як повідомляв УНІАН, РФ масштабує виробництво та різновиди своїх бойових дронів.

Днями фахівець у галузі радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов зокрема повідомив, що російський БПЛА зі штучним інтелектом V2U отримав нову версію. За його словами, новий тип ворожих безпілотників минулого тижня був помічений на всіх фронтах.

"Флеш" зазначив, що в лінійці цих дронів вже є ударні та розвідники. Поки відсутні дрони-кур'єри для логістики.

Він зауважив, що розробник і виробник цього дрона невідомі. Усередині безпілотника нічого російського немає.

"Для мене найважливіше питання: взаємодія розвідника й ударних дронів у ройовому рішенні. Ще раз повторюся, що я вважаю цю розробку лінійки БПЛА на ШI найбільш інноваційною і небезпечною", – констатував "Флеш".

