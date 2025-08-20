На Полтавщині вночі оголосили радіаційну загрозу: в ОВА назвали причину

Очільник обласної військової адміністрації поясняє це збоєм в системі оповіщення.

На Полтавщині сьогодні вночі оголосили радіаційну загрозу. Наразі в обласної військової адміністрації повідомили причини.

Про це написав в Telegram очільник ОВА Володимир Когут.

"До відома жителів області. Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", - зазначив він.

Згідно з повідомленнями в його Telegram–каналі, на світанку , зокрема в Миргородському районі було оголошено радіаційну загрозу. Вона тривала досить короткий проміжок часу – з 4.32 до 4.33 ранку.

Як повідомляв УНІАН, росіяни кожної ночі здійснюють дронові атаки по різних регіонах України. Полтавщина часто опиняється під такими атаками останнім часом. Зокрема в ніч на 19 серпня ворог завдав масованого удару по області, в результаті чого без світла залишилася понад тисяча людей. Були влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

