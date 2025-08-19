Зустріч на трьох має пройти вже після того, як Зеленський і Путін проведуть зустріч на двох.

Після того, як Зеленський і Путін проведуть двосторонню зустріч, може відбутися зустріч на трьох за участі Трампа. І от її можуть провести у столиці Угорщини, Будапешті. Про це пише Politico із посиланням на власні джерела.

Неназваний чиновник адміністрації Трампа та ще одна особа, близька до його адміністрації, стверджують, що Секретна служба США, яка відповідає за безпеку президента, готується до саміту в Угорщині. Тамтешній прем'єр-міністр Віктор Орбан підтримує близькі стосунки з Дональдом Трампом з часів його першої каденції.

Разом з тим співрозмовники видання зазначили, що Секретна служба часто перевіряє різні потенційні місця для таких зустрічей, тож локація саміту ще може змінитися. Однак саме Будапешт є першим вибором для Білого дому, кажуть інсайдери.

"Угорщина була б незручним вибором для України, оскільки вона нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, в якому США, Велика Британія та Росія пообіцяли підтримувати незалежність, суверенітет України та поважати її кордони в обмін на відмову від ядерної зброї", – пише Politico, нагадуючи, що після нападу Росії на Україну в 2014 році "безглуздість угоди" стала очевидною, коли жоден із підписантів не надав Україні військових сил для протидії агресору.

Переговори Зеленського і Путіна

Як писав УНІАН, під час спілкування з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами у Білому домі Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну і домовився про його зустріч із президентом України.

За даними інсайдерів, Трамп був готовий виступити посередником, але Путін наполіг, щоб його перша зустріч із Зеленський відбулася тет-а-тет.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, якщо зустріч Зеленського із Путіним пройде добре, далі вже відбудеться зустріч на трьох за участі Трампа. Однак строки обох зустрічей наразі залишаються невідомими.

