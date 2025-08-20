США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України: Reuters розкрив деталі

Трамп обіцяє допомогу, Європа готова відправити війська, а Вашингтон розглядає повітряну підтримку.

Військові планувальники США та НАТО почали розробляти можливі сценарії гарантій безпеки для України після завершення війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських офіційних осіб.

Поштовхом стала обіцянка президента США Дональда Трампа допомогти Києву у межах майбутньої мирної угоди з Росією. Один із варіантів передбачає розміщення європейських військ на території України під національними прапорами, але під командуванням США. Водночас американські війська в Україну відправлятися не будуть.

На цьому наголосив і Трамп в інтерв’ю Fox News:

"Коли йдеться про безпеку, (європейці) готові відправляти людей на землю, ми готові допомагати їм з різними речами, особливо, ймовірно... повітрям, тому що ні в кого немає того, що є у нас".

За словами джерел, США можуть забезпечити Україну додатковими системами ППО або навіть запровадити безпольотну зону за допомогою своїх винищувачів.

Тим часом у середу відбудеться віртуальна зустріч військових керівників НАТО, де обговорюватимуть подальші кроки щодо України та результати нещодавніх переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

Київ та його союзники побоюються, що Вашингтон може спробувати форсувати угоду на умовах Москви. Водночас у Європі наголошують: гарантії безпеки мають бути достатньо сильними, щоб стримати подальшу агресію Кремля.

Як повідомляв УНІАН, пакет гарантій безпеки для України буде сформовано вже цього тижня, оскільки лідери скористаються підтримкою президента США Дональда Трампа щодо плану, який передбачає відправлення європейських військ у рамках потенційної мирної угоди.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, зустріч європейських офіційних осіб 19 серпня була зосереджена на плані відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, включно з чисельністю та місцезнаходженням військовослужбовців. Близько 10 країн готові направити свої війська в постраждалу від війни країну, заявили вони на умовах анонімності.

