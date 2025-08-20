Результати місії матимуть широкі наслідки для майбутніх проєктів будівництва на Місяці.

"Роскосмос" 20 серпня збирається запустити біосупутник "Біон-М № 2" на ракеті "Союз-2.1б" з космодрому Байконур у Казахстані. Космічний апарат нестиме 75 мишей, понад 1000 дрозофілових мушок і біологічні зразки для 30-денної місії, пише Daily Galaxy.

Зазначається, що мета місії "Ноїв ковчег" полягає в тому, щоб отримати уявлення про біологічні ефекти космічних польотів. Крім мишей і комах, космічний апарат нестиме матеріали, що імітують пил і каміння з поверхні Місяця. Після повернення на Землю їх вивчать, щоб з'ясувати, як вони реагують на космічну радіацію і вакуум.

Одним із ключових експериментів на борту "Біон-М № 2" буде вивчення впливу космічної радіації на мишей. Цих гризунів обрали через їхню генетичну схожість із людьми, короткий життєвий цикл і підвищену чутливість до радіації.

Миші будуть розділені на три окремі групи: перша група житиме в нормальних умовах на Землі, другу групу утримуватимуть в імітованих умовах польоту на Землі як контрольну групу, а третя група проведе 30 днів на орбіті. Результати дадуть змогу дослідникам порівняти здоров'я і біологічні реакції цих груп.

У виданні пояснили, що дрозофілові мушки відправлять на орбіту разом із мишами, щоб дізнатися, як умови космосу впливають на організми різного ступеня складності. Цих комах широко використовують у біологічних експериментах через їхній відносно короткий життєвий цикл і добре вивчений генетичний склад.

Матеріали, що імітують пил і каміння з поверхні Місяця, вивчатимуть, щоб зрозуміти, як космічне випромінювання і вакуумне середовище впливають на них. Результати цього експерименту матимуть широкі наслідки для майбутніх проєктів будівництва на Місяці.

Як і для чого досліджують місячні печери

Раніше в Interesting Engineering писали, що в майбутньому місії на Марс і Місяць можуть включати в себе дослідження підземних лавових труб. Вони можуть приховувати сліди життя і стати притулком для людських поселень.

Щоб дослідити місячні печери, вчені відправили туди роботів. Завдяки цьому вдалося створити детальну 3D-модель вхідної зони однієї з печер.

Незважаючи на перешкоди, дослідження вказують на майбутнє, в якому робототехнічні розвідники готуватимуть місця для людських баз за межами Землі.

