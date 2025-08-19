У ролику гравців детальніше познайомили з головною героїнею новинки.

На церемонії відкриття Gamescom 2025 Capcom показала перший геймплей Resident Evil Requiem. У ролику розробники ближче познайомили гравців із головною героїнею.

Трейлер починається з того, як головна героїня Грейс Ешкрофт розмовляє зі своєю матір'ю Аліссою, героїнею однієї з минулих ігор серії Resident Evil Outbreak. Жінка занепокоєна і намагається якнайшвидше вивести свою доньку з будівлі.

Тут починається геймплей від першої особи - Грейс разом із матір'ю йдуть темним коридором, освітлюючи собі шлях лише ліхтариками. Цього разу Capcom явно зробила наголос на хоррор складову серії.

Раптово героїні натикаються на чоловіка, який явно не розуміє ступеня небезпеки того, що відбувається. Незабаром чоловіка душить якась фігура в чорному балахоні і з сірою шкірою, який вже дуже нагадує сектанта з Resident Evil 4.

Реліз Resident Evil Requiem заплановано на 27 лютого 2026 року. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що Resident Evil 9 мала бути онлайн-грою, але в Capcom зрозуміли, що це не сподобається гравцям. Студія навіть показала деякі кадри з цієї скасованої версії гри.

