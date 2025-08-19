Реліз World of Tanks 2.0 заплановано на 3 вересня.

Wargaming на Gamescom 2025 представила World of Tanks 2.0, найбільше оновлення в історії гри. На Opening Night Live показали трейлер, де розробники показали нові механіки, перероблений геймплей і свіжий контент.

За словами студії, версія 2.0 стане новим етапом розвитку проєкту. На гравців чекають танки 11 рівня, нова карта, оновлений матчмейкінг і серйозний ребаланс.

Крім цього, з'являться персональні бойові завдання і поліпшена звукова система, щоб зробити битви більш атмосферними.

Відео дня

Реліз World of Tanks 2.0 призначено на 3 вересня. А поки що Wargaming підготувала трейлер із подробицями оновлення.

Раніше ми розповідали, що на Gamescom 2025 показали трейлер нової стратегії за Warhammer 40,000: Dawn of War. На гравців чекають чотири кампанії з більш ніж 70 місіями і повноцінні CGI синематики. Тепер з Адептус Механікус.

Там же Amazon показав трейлер 2 сезону серіалу "Фоллаут", цього разу творці серіалу більш дбайливо поставилися до ігор серії. У трейлері можна помітити робота Віктора, знаменитого динозавра в містечку Новак і повністю відтворене казино Lucky 38.

