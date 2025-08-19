Paradox привезли сиквел на Gamescom 2025.

Розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 нарешті оголосили дату виходу довгоочікуваного сиквела на Gamescom 2025. Гра стане доступною 21 жовтня на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

У центрі сюжету дві паралельні реальності. Удень ви керуєте стародавнім вампіром Файром у сучасному Сіетлі, досліджуєте місто і взаємодієте з його жителями, будуєте свою владу і вирішуєте, як впливати на суспільство.

Вночі дія переноситься в 1920-ті, де ви граєте за малкавіанського детектива Фабієна, який розслідує дивні події в сюрреалістичній версії міста. Гравцеві належить розбиратися, яка з цих реальностей справжня, а яка - ілюзія.

Відео дня

У трейлері також показано нові механіки та особливості, включно з динамічним чергуванням дня і ночі, поліпшеною візуальною стилізацією та деталізованими міськими локаціями, що створюють щільну та занурювальну атмосферу.

Розробники зробили акцент на тому, щоб кожна реальність відчувалася унікально, а взаємодія з персонажами і навколишнім середовищем змінювалася залежно від часу доби.

Раніше ми розповідали, що розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 відокремилися від видавця і стали незалежними. Крім Bloodlines 2, The Chinese Room працює над ще двома іграми.

