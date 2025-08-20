Путін не готовий до зустрічі із Зеленським: CNN розкрив головну причину

Кремль уникає переговорів напряму, але розглядає інші формати.

Після того як у Білому домі було досягнуто згоди щодо підготовки двосторонньої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, Кремль знизив очікування. Очевидно, що російський правитель не готовий до переговорів з українським лідером - ні зараз, ні в майбутньому, - пише CNN.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що йдеться лише про "можливість підвищення рівня представників". Міністр закордонних справ Сергій Лавров додав, що Росія не відмовляється від жодних форматів, але наголосив на "ретельній підготовці" будь-яких зустрічей на найвищому рівні.

Чому Путін уникає прямого діалогу

Аналітики наголошують, що для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

Орися Луцевич з Chatham House: "Путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом із країни, якої не існує".

Кремль уникає називати Зеленського на ім’я, вживаючи термін "київський режим", і вимагає виборів в Україні ще до будь-якого мирного договору.

Тетяна Станова з Фонду Карнеґі за міжнародний мир каже:

"Путін не вважає зустріч із Зеленським критично важливою, бо його війна — це передусім протистояння із Заходом. Але він може погодитися, якщо матиме гарантії, що вимоги Москви (територіальні поступки) лежатимуть на столі".

Кремль бачить у Дональді Трампі можливість схилити Київ до поступливішої позиції. Станова зазначає, що Путін розглядає Трампа "як того, хто сприяє реалізації російського бачення врегулювання війни".

Дипломатичні маневри

Москва може спробувати організувати новий раунд переговорів у Стамбулі з делегацією високого рівня (Ушаков, Лавров), але не готова до зустрічі на рівні президентів без гарантій успіху, пише видання.

Трамп заявив, що "розпочав підготовку до зустрічі" Путіна та Зеленського, але вже наступного дня визнав, що вирішувати все мають самі лідери.

Водночас Москва продовжує тиснути військовими методами: після часткового зниження атак у серпні, у понеділок Росія знову обстріляла Україну, запустивши 270 дронів і 10 ракет.

На даний момент у Путіна немає стимулів погоджуватися на зустріч із Зеленським: він отримує дипломатичні поступки без реальних компромісів. Єдине питання, як підсумовують оглядачі, — кого Трамп звинуватить у провалі переговорного процесу.

Зустріч Путіна та Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Трамп раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Натомість в Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.

