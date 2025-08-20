Аналітики не вірять в швидке завершення російсько-української війни.

Ціни на нафту 20 серпня зросли на тлі зниження запасів "чорного золота" та бензину у США, повідомляє Reuters.

Станом на 9:34 за Київським часом, ф’ючерси на нафту марки WTI зросли на 57 центів, до 62,34 долара за барель. Європейський нафтовий еталон Brent подорожчав на 53 центи, до 66,32 долари за барель.

За даними джерел Reuters, запаси сирої нафти в США за період з 9 по 15 серпня впали на 2,42 мільйона барелів. Запаси бензину за аналогічний період скоротилися на 956 000 барелів. Водночас, запаси дистилятів у звітному періоді зросли на 535 000 барелів.

Учасники ринку також очікують на наступні кроки у перемовинах стосовно припинення російсько-української війни. Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може надати повітряну підтримку в рамках угоди про припинення російської війни проти України, американський лідер також визнав, що Володимир Путін, можливо, не захоче укладати угоду.

"Ймовірність швидкого вирішення конфлікту з Росією (російсько-української війни, - УНІАН) зараз здається малоймовірною", - зазначив старший стратег по сировинних товарах в ANZ Деніел Хайнс, у своїй записці.

Ціни на нафту та перемовини щодо завершення війни в Україні

19 серпня ціни на нафту знизилися на тлі заяви президента США Дональда Трампа про можливі тристоронні перемовини за участі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

20 серпня Трамп заявив, що робота над організацією двосторонньої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського триває. Разом з тим, американські ЗМІ вважають, що Путін не готовий до зустрічі з Зеленським.

