Президент Франції закликав не вірити Кремлю "на слово" та готує спільну стратегію з союзниками.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні стануть вирішальними для узгодження гарантій безпеки України після мирних переговорів у Вашингтоні.

Про це французький лідер заявив в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, цитує Politico.

"Наступні 15 днів абсолютно критично важливі для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", – сказав Макрон.

Відео дня

Він підкреслив, що після зустрічей у Білому домі та переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці союзники готові працювати над новими форматами безпеки.

"Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він (Трамп) визнав необхідність гарантувати безпеку України", – заявив французький президент.

За словами Макрона, країни-партнери, зокрема Франція, Велика Британія, Німеччина та Туреччина, готові до "заспокійливих операцій у повітрі, на морі та на суші", проте не на передовій.

Водночас він застеріг від поспіху та ілюзій щодо позиції Кремля. Макрон наголосив, що майбутня угода має забезпечити Україні відновлення територіальної цілісності та стримування від нової агресії.

Французький лідер також припустив, що потенційним майданчиком для тристоронньої зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа може стати Женева як історично нейтральне місце міжнародних переговорів.

Інші заяви Макрона

Нагадаємо, раніше Макрон назвав Росію "тривалою дестабілізуючою силою", а російського диктатора Володимира Путіна - людожером, якому "потрібно продовжувати їсти заради власного виживання".

Макрон, зокрема, закликав європейців "не бути наївними" перед обличчям Росії, яка, за його словами, буде "тривалою дестабілізуючою силою". Він також нагадав, що з 2007-2008 років Путін рідко дотримувався своїх зобов'язань і прагнув переглянути кордони, щоб розширити свою владу.

Вас також можуть зацікавити новини: