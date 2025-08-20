Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,67 грн, а євро – 48,54 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у середу, 20 серпня, залишився на попередньому рівні і складає 41,55 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і складає 48,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 41,67 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 20 серпня, також залишився незмінним – 48,54 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 20 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,32 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 3 копійки – до 41,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: