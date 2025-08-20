Лідери ЄС сумніваються у щирості Путіна та хочуть використати діалог як тест його намірів.

Європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя Володимира Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Politico, в Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив перед поїздкою до Вашингтона: "Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь – ні. Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Але Путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував".

Дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях ЄС, поділяють цей скептицизм. Один із них зазначив:

"Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій".

Попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримати американську ініціативу, адже, як пояснив інший дипломат: "Це буде чітким випробуванням російських намірів. А гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили".

Навіть сам Трамп, після зустрічей із Путіним та Зеленським, визнав:

"Ми дізнаємося про (наміри - УНІАН) президента Путіна протягом наступних кількох тижнів… Можливо, він не хоче укладати угоду".

Європейські столиці вже готуються до можливого провалу дипломатії. Новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговори.

Війна в Україні - мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп зробив нові заяви щодо закінчення війни в Україні та майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Хоча, на його думку, завершити війну в Україні доволі складно, але він налаштовний оптимістично. Трамп додав, що закінчив вже шість воєн й йому подобається їх зупиняти.

Водночас у Білому домі повідомили, що США не будуть відправляти своїх військових до України після завершення війни. Якщо це вирішать зробити країни Європи, США готові надати їм засоби для військових. Також вона додала, що Трамп у постійному контакті з союзниками в Європі та НАТО.

