Зазначається, що середньомісячні обсяги із січня по липень приблизно на 28% нижчі, ніж за весь 2024 рік.

У липні обсяги поставок рідкоземельних магнітів із Китаю до США зросли на 76% порівняно з попереднім місяцем. Раніше Пекін погодився нормалізувати експорт у рамках торгового перемир'я з Вашингтоном.

Видання Bloomberg пише, що Китай відправив до США 619 тонн рідкоземельних постійних магнітів, порівняно з мінімумом у 46 тонн у травні. Рідкоземельні магніти використовуються в усьому - від автомобілів до посудомийних машин і винищувачів, і виявилися найпотужнішою зброєю Пекіна в торговельній війні з Вашингтоном.

Проте загальний обсяг поставок у США цього року відстає через глибокий спад, що стався раніше. Середньомісячні обсяги з січня по липень приблизно на 28% нижчі, ніж за весь 2024 рік.

Поставки магнітів більшості інших великих покупців також відновилися. Поставки в Японію зросли на 76%, у Німеччину - на 46%, а в Індію - на 143%.

Проблема рідкоземельних металів спричинила розбіжності між Індією та Китаєм на тлі ширшого потепління відносин. Пекін запевнив Індію в поставках, повідомив журналістам у понеділок офіційний представник у Делі.

"Війна" за рідкоземельні метали - останні новини

Китай раніше призупиняв постачання рідкоземельних металів західним оборонним компаніям. У матеріалі WSJ зазначалося, що дуже багато деталей для зброї містять мінерали, які постачає тільки Пекін.

Водночас німецькі виробники скаржилися на дефіцит рідкоземельних металів і проблеми з поставками.

12 серпня президент США Дональд Трамп продовжив перемир'я в торговельній війні з Китаєм ще на 90 днів.

