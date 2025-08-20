Зеленський у Путін 'у процесі' організації зустрічі, - Трамп

Президент США назвав переговори необхідними для припинення кровопролиття.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Як повідомляє Sky News, Трамп наголосив на важливості прямого діалогу між лідерами після своїх окремих зустрічей з обома.

"Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств", – заявив Трамп.

Спочатку американський лідер пропонував тристоронній саміт, однак після переговорів на Алясці змінив риторику і став наполягати на двосторонньому форматі. Водночас він не виключає, що така зустріч може у майбутньому призвести й до ширших переговорів за участю США.

Як повідомляв УНІАН, європейські лідери сумніваються у готовності російського правителя Володимира Путіна до справжнього миру, але все ж підтримують переговори, ініційовані президентом США Дональдом Трампом.

В Європі вважають мирний саміт Трампа "шансом викрити російський блеф" і водночас зміцнити аргументи на користь нових санкцій.

Напередодні Трамп зробив нові заяви щодо закінчення війни в Україні та майбутньої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Хоча, на його думку, завершити війну в Україні доволі складно, але він налаштовний оптимістично.

