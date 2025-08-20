Американський міністр додав, що це ті кошти, які можуть потенційно спрямувати на повітряне прикриття України в майбутньому.

Сполучені Штати продають озброєння, яке країни ЄС передають Україні, з 10-відсотковою націнкою. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в етері Fox News.

На запитання, чи будуть американські платники податків фінансувати можливу підтримку з повітря в якості гарантії безпеки України, Бессент відповів:

"Я думаю, що президент Трамп зараз дуже пильний. Ми продаємо зброю європейцям, які передають її українцям, а США беруть 10% націнки на зброю. Так що, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття".

Американський міністр також зазначив, що США та Україна уклали вигідне стратегічне партнерство, яке повинно реалізуватися після завершення війни, ймовірно маючи на увазі угоду про надра. Він додав, що "у США буде все добре, коли в України буде все добре".

Зброя США для України - що відомо про угоду з ЄС

Як повідомляв УНІАН, Республіканська партія США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Вони дотримуються пропозиції американського лідера Дональда Трампа зібрати мільярди доларів на рік на військові дії.

Згодом стало відомо, що США і союзники по НАТО розробляють схему, за якої європейські країни зможуть переказувати гроші до спеціального американського фонду, щоб оплачувати закупівлю і передачу американської зброї Україні. Як пише Reuters, механізм отримав назву PURL (Priority Ukraine Requirements List).

