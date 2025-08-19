Як правило, цей вид трапляється в річках зі швидкою течією, що робить їхнє вивчення досить складним.

У басейні річки Парагвай у Бразилії був помічений вид сомів, які у великій кількості підіймаються по схилах водоспадів, що раніше не спостерігалося. Про це пише IFLScience.

Соми-джмелі (Rhyacoglanis paranensis) - невеликі, завдовжки всього менше 9 сантиметрів. Вони мають гарний малюнок із темних смугастих плям на більш світлому тлі. Стаття опублікована в журналі The Journal of Fish Biology.

Зазначається, що як правило, цей вид і вісім інших видів роду Rhyacoglanis трапляються в річках зі швидкою течією, що робить їхнє вивчення досить складним. Минулого року військова поліція штату Мату-Гросу-ду-Сул спостерігала тисячі цих сомів, що підіймаються схилами водоспадів, і повідомила про це вченим, які також бачили, як ці соми піднімаються вгору за течією.

Команда спостерігала, як сом рухався подібним чином на початку сезону дощів у листопаді 2024 року. Уважно спостерігаючи за рибою, команда дізналася, що протягом дня можна було побачити лише кілька особин, які відпочивали в тіні; проте з 18:00 риба почала рухатися. Було помічено, що соми підіймалися як на горизонтальне, сплощене каміння великими групами, так і на вертикальні поверхні меншими групами. Автори статті зазначають:

"На більш сплощених і горизонтальних каменях скупчення були настільки величезними, що особини височіли одна над одною, підіймаючись на велике скупчення риб".

Команда спостерігала, як сом тримав обидва плавники широко розкритими, щоб дертися по камінню. Вони припускають, що між тілом сома і каменем створюється простір з негативним тиском, який допомагає рибі утримуватися на ньому.

Цікаво, що цей вид сомів погано вивчений, і про його поведінку в процесі розмноження відомо мало. Однак команда вважає, що ця масова міграція вгору за течією пов'язана з нерестом. Вивчивши вміст шлунків цих риб, учені виявили, що вони були порожніми, що говорить про те, що під час міграції вони не харчуються.

Поряд із сомом-джмелем було виявлено ще три види, які вперше деруться по скелях. Characidium cf. zebra був помічений таким, що дереться тільки вдень, тоді як два інших види, Ancistrus sp. і Hypostomus khimaera, - тільки вночі.

Китова акула є найбільшим у світі видом риб. Вона може досягати ваги в 30 тонн, що втричі більше, ніж вага тиранозавра, і виростає в довжину до 20 метрів. При цьому китова акула харчується тільки планктоном і користується популярністю у дайверів завдяки своїй миролюбності.

