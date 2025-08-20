Байя - одне з небагатьох місць на планеті, де під водою опинилася частина цілого міста.

У Неаполітанській затоці в Італії археологи натрапили на добре збережену римську лазню серед затоплених руїн Байї — колишнього найрозкішнішого курорту Римської імперії. Про це повідомляє Archaeology News.

На думку археологів, знайдена ними лазня може бути частиною легендарної вілли Марка Туллія Цицерона, знаного оратора, політика та філософа давньоримської доби.

Вперше об’єкт виявили у 2023 році, а нині його повністю задокументовано. Дослідники описують мозаїчну підлогу, що вражаюче збереглася та спирається на невеликі цегляні стовпці. Це елемент системи суспензури — римського винаходу, який дозволяв рівномірно нагрівати приміщення завдяки циркуляції гарячого повітря під підлогою та в стінах. Археологи припускають, що споруда виконувала функцію лаконіка, своєрідної сауни, яка була звичною частиною дозвільної архітектури римської знаті.

Усередині ще можна розгледіти залишки настінних розписів, що колись прикрашали інтер’єр і свідчать про високий статус її відвідувачів. На місці також знайшли кераміку, яку нині аналізують, аби з’ясувати час зведення лазні, її призначення та причини занепаду.

Античні джерела згадують про віллу Цицерона в Байї, тож дослідники не виключають, що знайдений комплекс і є тією самою спорудою. Якщо припущення підтвердиться, це стане безпрецедентним відкриттям — матеріальним зв’язком із одним із найвизначніших діячів Риму.

Але варто зауважити, що знайдена нещодавно лазня – це лише шматочок затопленого міста Байї, яке є одним з найцікавіших археологічних об’єктів в районі Неаполя. Колись місто стояло на узбережжі Неаполітанської затоки, з II століття до н. е. воно стало чи найбільш пафосним курортом для римської знаті через місцеві сірчані джерела з лікувальними властивостями.

У I столітті до н. е. курорт став улюбленим місцем для політичних інтриг і відпочинку таких постатей, як Марій, Лукулл, Юлій Цезар і Август. Тут зводив палац Нерон, а імператор Адріан завершив свої дні у 138 році н. е. Поет Секст Проперцій називав місто "осередком розкоші" та "гаванню розпусти".

Хоча місто пережило і Римську імперію і темні часи Середньовіччя, вироком для Байї стала місцева геологія. Через опускання землі у цій частині Неополітанської затоки частина міста опинилася під водою десь між XVI і XVIII століттями.

Це місце було знову відкрито на початку 20 століття. У 1920-х роках було виявлено повністю неушкоджені мармурові скульптури. Натхненний цим відкриттям, фашистський лідер Італії того часу Беніто Муссоліні навіть хотів осушити цю частину затоки, щоб відкрити решту локації.

Сьогодні руїни Байї з її статуями, вулицями та віллами утворюють один з найбільших у світі підводних археологічних парків, який досліджують човни зі скляним дном та дайвери.

