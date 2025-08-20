Після вибуху лишилася вирва, також поблизу повилітали вікна.

Уночі 20 серпня на сході Польщі на кукурудзяному полі упав невідомий предмет, який спричинив вибух. Після вибуху лишилася вирва, також поблизу повилітали вікна.

Як повідомляє Newsweek, інцидент трапився у селі Осини Луківського повіту. Його вже розслідують поліція та військові. Зазначається, постраждалих людей у результаті вибуху немає.

У польській поліції розповіли, що в полі були знайдені металеві та пластикові фрагменти невідомого об'єкта. Старший сержант поліції Марцін Йозвік каже, що обвуглені рештки були розкидані по всій території.

Крім того, місцевий телеканал Łuków.TV повідомив, що на місці події було виявлено об'єкт, схожий на пропелер. Телебачення також показало запис із камер спостереження, на якому видно яскравий спалах у нічному небі, а потім гучний вибух.

"Мене розбудив потужний вибух, від якого забрязкали шибки. Я визирнув надвір, але нічого не побачив. Лише вранці помітив вогні поліцейських машин", – розповів один з місцевих мешканців.

Ситуацію прокоментували і в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Там, зокрема, заявили, що не було зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі.

"Інформацію про виявлення об'єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з пропелером, було передано до Центру повітряних операцій – Командування повітряного компоненту. На місці події працюють відповідні служби, зокрема солдати Військової поліції, які проводять детальний аналіз об'єкта. Для розслідування району задіяні повітряні та наземні пошуково-рятувальні групи", - йдеться у коментарі військових.

Також у командуванні запевнили, що "польська система протиповітряної оборони здійснює цілодобове спостереження за польським повітряним простором, залишаючись у постійній готовності для забезпечення його безпеки".

Російські атаки по Україні вночі 20 серпня

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на середу Росія атакувала Україну "Шахедами" та ракетами. Зокрема, повітряну тривогу через ворожий "Шахед" було оголошено й у Львівській та Волинській областях, що межують з Польщею.

Як стало відомо, російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по місту Охтирка на Сумщині, де постраждало понад 10 людей, з яких двоє дітей. Також десятки "шахедів" атакували Ізмаїльській район Одещини, де уражено цивільні об'єкти та поранено чоловіка. У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що протиповітряною обороною було збито/подавлено балістичну ракету "Іскандер-М" та 62 ворожі дрони, зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БпЛА на 20 локаціях.

