Продати долар можна в середньому за курсом 41,10 грн, а євро – 47,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 20 серпня, зріс на 3 копійки – до 41,63 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,10 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 2 копійки і складає 48,60 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Курс валют в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,42 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,35 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,45 грн/євро, а курс продажу - 48,25 грн/євро.

Курс біткоїна до долара

Вартість криптовалюти Bitcoin у доларах станом на ранок середи, 20 серпня, складає 113 664 долари. У гривні її ціна сьогодні склала 4 704 530 грн.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 10 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,32 гривні за один євро, тобто гривня втратила 15 копійок.

