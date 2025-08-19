Konami представила актрису, яка озвучить головну героїню в англійській версії гри.

На Gamescom Opening Night Live показали новий трейлер Silent Hill f. Він примітний тим, що в ньому вперше можна почути англійську актрису Сьюзі Юнг, яка озвучує головну героїню Хінако.

Ролик починається з того, що дівчина приходить до тями в темній кімнаті і намагається розібратися, де опинилася. Хінако йде за таємничою фігурою з синьою лампою, але незабаром на неї нападають знайомі за минулими трейлерами моторошні ляльки.

Потім дія переноситься в старий будинок у дощовий день, який героїня впізнає як свій. Тут Хінако з'являється в порваному закривавленому одязі, а за кадром лунає тривожний жіночий голос, що наказує вбити всіх. У фіналі вона стикається з однією зі своїх однокласниць.

Реліз Silent Hill f заплановано на 25 вересня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що новий Silent Hill f буде більше сконцентрований на битвах: усе через молодих гравців. Розробників гри підбирали за їхнім досвідом створення бойових систем, поділився продюсер серії Silent Hill.

