На Житомирщині знищили 70 артилерійських снарядів часів Другої світової війни

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, 11 травня група піротехнічних робіт Управління ДСНС Житомирщини знищила 70 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.

Снаряди виявили ще у понеділок, 9 травня.

Того дня о 10:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про виявлення великої кількості вибухонебезпечних предметів у лісопосадці, поблизу села Малинівка Малинського району Житомирщини. Дзвінок поступив від працівників Всеукраїнської організації, яка займається пошуками та розкопками загиблих солдатів Другої світової війни.

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Під час обстеження території лісу за населеним пунктом вони натрапили на підозрілі металеві предмети, що схожі на вибухонебезпечні та повідомили про це рятувальників.

По прибуттю до місця знахідки фахівці ДСНС ідентифікували їх як артилерійські снаряди часів минулих війн, загальною кількістю 70 одиниць різноманітних калібрів.Тоді ж піротехніки вилучили усі вибухонебезпечні предмети із землі та сьогодні знищили їх у спеціально відведеному місці.