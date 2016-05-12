В ЛНУ ім. Франка заснували стипендії імені Героїв Небесної Сотні та воїнів АТО

У Львівському університеті імені Івана франка заснували академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО. Про це повідомила прес-служба навчального закладу.

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"З метою гідного вшанування пам’яті студентів Львівського Університету імені Івана Франка, які загинули під час Революції Гідності та пам’яті викладачів і студентів, які виявили особисту мужність, героїзм і вірність військовій присязі, загинули під час відсічі російської збройної агресії на Сході України, відповідно до рішення Вченої ради від 27 квітня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка засновано академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО", - йдеться у повідомленні.

В ЛНУ пояснили, що іменну стипендію призначатимуть студентам двічі на рік, основними критеріями у відборі кандидатур буде участь у національно-патріотичних заходах, громадській і волонтерській діяльності, успішне навчання, досягнення в науково-дослідницькій роботі й інших сферах студентського життя.

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Відтак університет заснував шість академічних іменних стипендій для студентів відповідних факультетів: стипендія імені Ігоря Костенка (географічний факультет), стипендія імені Сергія Кемського (філософський факультет), стипендія імені Богдана Сольчаника (історичний факультет), стипендія імені Дмитра Чернявського (економічний факультет), стипендія імені Володимира Труша (факультет культури та мистецтв) і стипендія імені Степана Петрівського (геологічний факультет).