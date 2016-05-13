В районах масового видобутку бурштину поліція відкрила 4 станції, визнає наляканість людей Нацгвардією

Як повідомляє Головне управління поліції в Рівненській області, нові поліцейські станції мають стабілізувати ситуацію з нелегальним видобутком бурштину та зростанням злочинності у віддалених селах.

Діятимуть осередки в Рокитнівському, Володимирецькому та Дубровицькому районах.

"Відтепер ці правоохоронці працюватимуть в уражених бурштиновою лихоманкою поліських селах. Поліцейські спілкуватимуться з підозрілими особами та стежитимуть за громадським порядком. Жити вони також мають серед селян. До пілотного проекту в трьох бурштинових районах Рівненщини залучили перевірених офіцерів", - сказано в повідомленні.

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Натомість, як зазначають правоохоронці, їх новацією задоволені не всі.

"В Єльному Рокитнівськогорайону та Перебродах, що на Дубровиччині, жителі з розумінням поставилися до сусідства з поліцією, а от у Старому Селі, що у Рокитнівському районі, та Воронках на Володимиреччині такому обурилися. В останньому випадку люди навіть організували схід села. Вони пояснюють поліції, що злочинців серед них немає, та й завдяки бурштину палац собі ніхто не збудував", - розповіли в поліції.

Замість створення поліцейської станції мешканці Воронків просять дати гроші на дорогу, школу та сільраду, які перебувають в аварійному стані. Мовляв, якщо тут житиметься краще, то й закон ніхто не порушуватиме.

"Після тривалих перемовин сторони зрештою знайшли порозуміння", - сказано у повідомленні.

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За словами Воронківського сільського голови Леоніда Хомича, було прийнято рішення, щоб працювали два дільничних, але без поселення, щоб приїжджали, виконували свої обов’язки, "адже люди відмовляються, не довіряють на сьогоднішній час".

"Люди остерігаються, аби до їхнього села не прийшла Нацгвардія. Утім керівництво поліції заспокоїло, запевняючи, що спецпризначенці мають не карати, а захищати", - йдеться у повідомленні.

"Задачу, яку ми перед собою ставили, виконали. Громада всіх сіл нас зустрічала, вона здивована, налякана. Вони ніколи не думали, що влада прийде та стане надавати їм поліцейські послуги. Більшість користувалася чутками, що ми будемо принижувати їхні свободи, але в розмові і на підвищених тонах, і на понижених, ми довели свою думку", - цитує прес-служба начальника поліції Рівненщини Сергія Князєва.