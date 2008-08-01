Турчинов заборонив наймати приватних охоронців для захоплення підприємств

Зміна виконавчою службою власників підприємств відтепер відбуватиметься за обов‘язкової участі представників Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, про це йшлося сьогодні на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протиправному поглинанню та захопленню підприємств під головуванням першого віце-прем‘єра.

О.ТУРЧИНОВ констатував, що захоплення підприємств є свідченням «вищої ознаки того, що держава не здатна захистити як свої інтереси, так і права своїх громадян». За його словами, стратегічним завданням комісії є доведення панування верховенства права та закону в Україні.

“Рейдерство в нашій країні існує завдяки корупції серед суддів та чиновників”, – вважає перший віце-прем’єр. На його думку, єдиним шляхом боротьби із цим фактом є консолідовані та злагоджені дії всіх гілок влади.

О.ТУРЧИНОВ за результатами засідання Комісії доручив у місячний термін розробити комплексний пакет законів, положення яких блокуватимуть протиправну діяльність в цьому напрямі. Крім того, комісія прийняла низку оперативних рішень, зокрема, щодо недопущення використання приватних охоронних фірм під час виконання судових рішень та інші.

Комісією вирішено скласти списки суддів, які приймали рішення на користь протиправного поглинання підприємств. Зібрані матеріали будуть передані Раді суддів України, відповідним кваліфікаційним комісіям та Вищій раді юстиції для реагування.

Для припинення корупційних схем буде створено перелік рейдерських структур, які, за словами О.ТУРЧИНОВА, “по суті, є замаскованими під бізнес-структури організованими злочинними угрупуваннями”.

На засіданні комісії були розглянуті окремі справи, стосовно яких необхідне оперативне реагування правоохоронних структур, зокрема, протиправне захоплення державного пакету акцій ЗАТ “Індар”.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою (№ 687 від 30 липня) вніс низку змін в Положення про Міжвідомчу комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, зокрема в ті пункти, які регламентують склад Комісії і її керівництва. Цією ж постановою затверджено новий склад Комісії.

Зокрема, уряд ліквідував посаду співголови Комісії і замість цього ввів ще одну, другу, посаду заступника голови.

У новій редакції положення відсутня чітка регламентація, хто саме повинен призначатись на посади голови Міжвідомчої комісії та його заступників. Одним із заступників новою постановою призначено міністра економіки, другим - міністра внутрішніх справ, секретарем Комісії – члена Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також із Положення виключено п.13, який регламентував, що “Рішення Комісії мають рекомендаційний характер”.

Постановою також затверджено новий склад Комісії. Головою Комісії призначений перший віце-прем’єр-міністр О.ТУРЧИНОВ, заступником голови – міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, заступником голови – Юрій ЛУЦЕНКО, секретарем - член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Микола БУРМАКА. До складу Комісії також входять ще 16 представників міністерств, правоохоронних органів та відомств, зокрема голова Державної податкової адміністрації Сергій БУРЯК, голова Держкомпідприємництва Костянтин ВАЩЕНКО, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, голова Державної митної служби Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, голова Держфінмоніторингу Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ.