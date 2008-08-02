Черновецький зупинив будівництво офісно-житлового центру на Печерську

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО зупинено будівництво офісно-житлового центру між будинками 9-А та 11 на вул. Мечнікова у зв’язку з виявленими порушеннями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, одним із порушень є невжиття відповідних заходів щодо збереження конструктивної цілісності будинку № 7 на вул. Мар’яненка у Печерському районі.

Керівництво Києва доручило Печерській районній держадміністрації звернутися до правоохоронних органів для притягнення винних до відповідальності та відновлення ними цілісності будинку на вул. Мар’яненка, 7. Передбачено встановити моніторинг за станом цього будинку та території забудови.

Також доручено звернутися до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві щодо зупинення будівельних робіт (окрім протиаварійних та аварійних робіт) між будинками 9-А та 11 на вул. Мечнікова. Ордер Головного управління контролю за благоустроєм м. Києва на тимчасове порушення благоустрою на даній території буде анульовано, а відповідне рішення Київради про надання земельної ділянки буде відмінено на найближчій сесії Київради, підкреслили в КМДА.