У зоні лиха - загроза витоку двох мільйонів кубометрів отруйних речовин

Робочі групи українського омбудсмана продовжують моніторинг стану дотримання прав людини на територіях, постраждалих від руйнівних повеней.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Депутати міської ради Калуша на Івано-Франківщині звернулися до омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ з проханням на найвищому державному рівні порушити питання про запобігання порушених конституційних прав громадян на життя, здоров’я та безпечне довкілля у зв’язку з надзвичайним екологічним станом в зоні діяльності калійного заводу «Оріана». Перевіркою на місці встановлено, що на цьому підприємстві накопичилося близько 10 мільйонів кубометрів надзвичайно небезпечних рідких відходів. Переповнення сховища, де вони зберігаються, внаслідок атмосферних опадів може призвести до руйнування захисної дамби, яка вже зараз ледве витримує тиск, та витоку в навколишнє природне середовище близько двох мільйонів кубометрів отруйних речовин. За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, якщо не вжити невідкладних заходів – можлива екологічна катастрофа європейського масштабу через забруднення річки Дністер.

Значні пошкодження завдані стихією очисним та каналізаційним спорудам. Велика кількість загиблої домашньої худоби та птиці, диких звірів, гризунів, які потрапили до бурхливих гірських потоків, створює загрозу виникненню та розповсюдженню інфекційних захворювань.

На думку Уповноваженого з прав людини, необхідно, не знижуючи темпів рятувальних та відновлювальних робіт, оперативно спрямувати достатні кошти на санітарно-епідеміологічні заходи та захист права людини на безпечне довкілля.

Представники омбудсмана дослідили руйнівні наслідки стихії в Заліщиківському дитячому санаторії Тернопільської області, де протягом року лікуються діти з вадами серця, а також хворі на церебральний параліч. За оцінкою місцевої влади, спальний корпус та харчоблок санаторію найбільше постраждали від повені і їх використання за призначенням вже неможливе. Тому Уповноважений з прав людини сподівається на урядову підтримку у виділенні необхідних коштів для відновлення інфраструктури цього закладу.

Гострою проблемою стає відновлення особистих та майнових документів, втрачених багатьма постраждалими. Ці питання, на переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, мають вирішуватись винятково на безоплатній основі та за спрощеною процедурою.