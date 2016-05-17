Джамала прокоментувала присвоєння їй звання народної артистки

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.

"Я казала вже, що мені трішки смішно. Навіть не трішки, а смішно. Мені приємно. Дякую. Але я люблю Майкла Джексона, Уїтні Х'юстон без народних регалій. Мені здається, що музиканти й артисти по-справжньому повинні бути народними. Я маю на увазі те, що вони повинні збирати зали. Нагорода - це дуже приємно, але для мене особисто це нічого не змінить", - наголосила Джамала.

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Як повідомляв УНІАН, Джамала (Сусана Джамаладінова) перемогла на "Євробаченні-2016" з піснею "1944". Президент Петро Порошенко присвоїв співачці почесне звання "Народна артистка України".