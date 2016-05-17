Джамала прокоментувала присвоєння їй звання народної артистки
Співачка Джамала заявила, що їй приємно було отримати звання народної артистки України, але їй "трішки смішно" від того.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Києві.
"Я казала вже, що мені трішки смішно. Навіть не трішки, а смішно. Мені приємно. Дякую. Але я люблю Майкла Джексона, Уїтні Х'юстон без народних регалій. Мені здається, що музиканти й артисти по-справжньому повинні бути народними. Я маю на увазі те, що вони повинні збирати зали. Нагорода - це дуже приємно, але для мене особисто це нічого не змінить", - наголосила Джамала.
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Як повідомляв УНІАН, Джамала (Сусана Джамаладінова) перемогла на "Євробаченні-2016" з піснею "1944". Президент Петро Порошенко присвоїв співачці почесне звання "Народна артистка України".