В окупованому Криму скасували режим НС, що діяв з листопада минулого року

Відповідне доручення підписав так званий глава окупованого півострова Сергій Аксьонов.

"Скасувати режим НС техногенного характеру регіонального рівня реагування для органів управління та сил територіальної підсистеми Республіки Крим єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій", - йдеться у документі.

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Нагадаємо, з грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані. Енергоміст не витримує навантажень, відбуваються часті аварії.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".