Профільний комітет рекомендує ВР схвалити законопроект про поетапні квоти 25-35% українських пісень на радіо

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні комітету одноголосно прийнято рішення про те, щоб рекомендувати ВР ухвалити за основу законопроект "Про внесення змін до закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)" (№3822).

Даним законопроектом передбачено, що радіоорганізації мають забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою не менше 35% від загального часу звучання пісень, поширених протягом доби.

При цьому передбачено, що ця норма впроваджуватиметься поетапно - під час першого року з моменту набуття чинності закону квота становитиме 25%, протягом другого року - 30%, а з третього року - 35%.

Крім того, законопроектом передбачено, що за невиконання цих вимог радіоорганізації сплачуватимуть штраф у розмірі 3% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на відповідну програму.

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко висловив думку, що в даному законопроекті знято усі проблемні питання, і квота 35% є невеликою. Він вважає, що даний законопроект підтримується в суспільстві, тому просить парламент підтримати його.

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Як повідомляв УНІАН, 27 січня депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №3822 "Про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення".

У ньому передбачалося, що у музичних радіопрограмах і радіопередачах твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50% загального щодобового обсягу мовлення, а частка пісень державною мовою має становити не менше 75% від загального обсягу пісень українських авторів чи виконавців. При цьому радіоорганізації мають забезпечувати дотримання такого співвідношення рівномірно протягом всього ефірного часу.

Водночас 30 березня профільний комітет ВР прийняв рішення доопрацювати цей законопроект №3822. Висловлювалися думки, що цей законопроект, у разі його ухвалення, може мати негативні наслідки. Зокрема, присутні тоді на засіданні комітету ВР українські виконавці та представники музичної та радіоіндустрії наголошували, що підтримали би квоти, але з урахуванням форматного, жанрового квотування, а також з врахуванням квотування за часом доби.

Крім того, представник Нацради з телебачення і радіомовлення, зокрема, зазначав, що Нацрада не зможе моніторити виконання закону, як прописано в законопроекті.