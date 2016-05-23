У стіни Аккерманської фортеці повернули закладні плити XV століття (фото)

Плиту на Кілійських воротах встановили при молдавському правителі Штефані Великому, зміцнюючи вежу перед турецьким штурмом. Точні копії ще двох плит встановили на третій вежі і у внутрішньому дворі фортеці, повідомляє Думська.

Всі плити є точними копіями оригіналів, які зберігаються в запасниках Херсонського краєзнавчого музею. У 2013 році унікальні плити були знайдені істориком Андрієм Красножоном.

За його словами, плити є єдиним унікальним підтвердженням дати будівництва фортеці.

"Вперше за 530 років ми можемо побачити Кілійські ворота в тому вигляді, в якому їх побачив османський султан Баязид, коли керував облогою і штурмував фортецю в серпні 1484 року", - сказав історик.

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На відміну від двох інших плит, які зберігалися в Одесі і приналежність яких не викликала сумнівів у вчених, плита на Кілійських воротах існувала тільки на фотографіях, і її наявність викликала великі сумніви.

Турки виламали цю плиту з баштової стіни в 1484 році. Вона впала в кріпосний рів з водою, після чого дивним чином була врятована невідомим аккерманцем, який переховав її за 600 метрів від фортеці. Через 400 років її знайшов історик Кочубинський і привіз в одеський музей. В ході Другої світової війни, відступаючи з Одеси, румунські війська вивезли раритети в бухарестський музей, а потім вже радянські війська переправили ці цінності ешелоном в Херсонський краєзнавчий музей. У 2013 році Красножон випадково виявив цю плиту в запасниках музею.

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Крім плити на Кілійських воротах, на третьої вежі фортеці була встановлена ще одна плита. Будівництво цієї вежі було закінчено 31 березня 1454 року. Вежу будував один з місцевих вельмож на ім'я Станчул.

Ще одна плита - найбільша за розмірами і найстаріша з Аккерманської колекції - встановлена всередині фортеці на розділовій стіні біля середніх воріт. Вона датована листопадом 1440 року.

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