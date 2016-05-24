У Києві біля метро "Лівобережна" 25 травня відкриється третій перехоплюючий велопаркінг

Згідно з повідомленням прес-служби Київської міськдержадміністрації, велопаркінг розміститься за адресою вулиця Раїси Окопної, 3.

Як відзначили представники адміністрації, на велопаркінгу можна безкоштовно залишити велосипед під наглядом на 12 годин, зробити невеликий ремонт, взяти велосипед напрокат, купити велоаксесуари тощо.

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«Мета створення такого паркінгу – поєднати велотранспорт з існуючою транспортною мережею. Можливість проїхати невелику відстань на велосипеді кожен день та залишити його в безпечному місці робить велосипедний рух більш привабливим для жителів віддалених районів Києва, спрощуючи і скорочуючи тривалість їх шляху на роботу», – наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор комунального підприємства "Київтранспарксервіс" Артем Шамрай повідомив, що підприємство найближчим часом забезпечить столицю велопарковкою. За його словами, перші велопарковки з'являться біля адмінбудівель і в рекреаційних зонах.

Аналогічні велопаркінги вже працюють біля станцій метро "Виставковий центр" та "Оболонь".