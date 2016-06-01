Одеський "Правий сектор" пропонує обміняти двох росіян - фігурантів "справи 2 травня" на Карпюка і Клиха

Як повідомляє на свій сторінці у мережі Facebook керівник "Правого сектору" в Одесі Сергій Стерненко, він зареєстрував відповідну електронну петицію на офіційному сайті президента України.

Петиція №22/024491-еп подана 31 травня, і того ж дня розпочато збір підписів.

"Вимагаю негайно розпочати процес обміну за схемою "2 на 2" і максимально сприяти звільненню у найкоротші терміни громадян України Карпюка М. і Клиха С. з відповідною екстрадицією громадян РФ Сакауова М. і Мефьодова Є. на територію Росії", - йдеться у петиції.

У ній зазначається, що 26 травня 2016 року суд у місті Грозний засудив українських політв'язнів Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років позбавлення волі відповідно. У петиції наголошується, що "ця політична розправа є черговим проявом агресії Кремля проти України".

Водночас, в Одесі під вартою утримуються два громадянина РФ, які є фігурантами кримінального провадження про події 2 травня 2014 року в Одесі, - Євген Мефьодов і Максим Сакауов. Крім того, ці іноземці, як стверджує автор петиції, перебували в Одесі для участі в проросійських акціях, спрямованих на повалення конституційного ладу і для активного сприяння у створенні терористичної організації ОНР (Одеська народна республіка – за принципом ДНР і ЛНР).

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Свою вимогу Стерненко аргументує, зокрема, суспільно-небезпечною ситуацією, що склалася в Одесі навколо процесу цих громадян РФ, і необхідністю звільнення громадян України.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участі проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Під час сутичок у центрі міста були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, де розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Наразі у Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі Одеси.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.