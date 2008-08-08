Молодий альпініст загинув, піднімаючись на Ластівчине гніздо голіруч

У Криму біля замку «Ластівчине гнізжо» загинув 23-річний альпініст із Донецька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагедія сталася напередодні ввечері.

За інформацією очевидців, хлопець був у компанії інших молодих людей, вони спілкувалися, пили пиво, милувалися видами з верхнього майданчика «Ластівчиного гнізда». Після цього хлопець гірською стежкою спустився до підніжжя скелі і почав підйом. Без страховки і спорядження хлопцеві вдалося піднятися на висоту 50-60 метрів, але він зірвався. В результаті падіння на виступаюче з води каміння хлопець дістав травми, несумісні з життям

"За словами друзів, хлопець був гарним альпіністом, можна сказати професіоналом", - зазначили в МНС. Друзі відмовляли його від сходження, але хлопець не став їх слухати.