"Чорна бухгалтерія" може мати доказове значення у сукупності з іншими документами - НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сьогодні на брифінгу в Києві.

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"Дуже жвава дискусія йде з приводу того, яке доказове значення мають ці документи, безумовно, питання тут є, але, на мою думку, в сукупності з іншими доказами дані документи можуть мати доказове значення, але після проведення ретельного розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та проведення інших слідчих дій", - заявив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ початок розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

Він повідомив, що передав НАБУ документи, що підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх і нинішніх чиновників на суму майже 2 млрд доларів.