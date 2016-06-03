Пенітенціарна служба спростувала інформацію про бунт у колонії в Кіровоградській області

"Це недостовірна інформація, наші прес-офіцери в області будуть писати спростування щодо цієї інформації", - заявили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Старенький написав у Facebook, що в Кіровоградській виправній колонії № 6 спалахнув бунт. "Справжній бунт, коли нападають на співробітників, забирають ключі та спецзасоби, відкривають або виламують всі двері...", - заявив Старенький. За його словами, "розкачує ситуацію "Краснодонський", відчуваючи слабість, безпомічність і розгубленість співробітників ДПтСУ".

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Як стверджує Старенький, засуджених з ВК-6 "вже готові підтримати ВК-49 та СІЗО Кіровоградської області".

"Співробітники вже третій день не заходять в зону - бояться за своє життя. Я довго не хотів про це писати. Все чекав що Мін'юст відреагує. Але ситуація вже вийшла з-під контролю. Ще трохи - і необхідно буде втручання зовнішніх сил. поліції, Нацгвардії", - написав Старенький.