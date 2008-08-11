За годину проти ринку на Троєщині виведуть бульдозери?
Конфлікт в Києві
О 14.00 у понеділок, 11 серпня, всі торгові місця, які залишаться на ринку "Фестивальний" на Троєщині, будуть знесені, попри протести торговців.
Про це повідомляє "Київ"з посиланням на Газету по-киевски.
Як відомо, у п`ятницю торговців поставили перед фактом: до неділі ви мають виселитися.
При цьому адміністрація не пояснила чому прибирають популярний ринок на Троєщині.
В неділю, 10 серпня, продавцям дозволили працювати ще один день, при цьому пообіцявши у понеділок о 14.00 знести торгові місця, які залишаться, бульдозером.
В неділю на ринку тільки про це і говорили: і продавці, і покупці, і перехожі. На кількох наметах розвісили оголошення: "З 10 серпня ринок не працює. Хто проти - дзвоніть 0-51".
Продавці упевнені, що місце розчищають під автостоянки для сусідніх закладів і магазинів.